Україна

Команда Імада Ашура сповна скористалась перевагою у відсутності кубкової гри посеред тижня.

Українська Прем’єр ліга вражає несподіваним розвитком подій, і якщо напередодні четвертий тур національної першості розпочався з приголомшливого матчу в Олександрії в святковий для всієї країни день, то що вже казати про очікування від наступних протистоянь. Першими в недільній програмі до бою брались житомирське Полісся та київська Оболонь.

Команди Імада Ашура та Валерія Іващенка перебували в різному тонусі. І тут справа не тільки суто в результатах попередніх матчів, а в тому, що "пивовари" посеред звітного тижня мали в розкладі матч Кубка України проти ковалівського Колосу. Виїзний, у Ковалівці, основним складом, із овертаймами, із серією пенальті, але хоча б із переможним завершенням. Проте звідки брати сили на загалом дуже енерговитратний футбол у "стилі Іващенка"?

А ні звідкіля ці сили просто так не візьмеш, що стало очевидно вже з перших хвилин. Оболонь спробувала дати якусь динаміку у відповідь на дії суперників, але вистачило команди з Києва хвилин на десять, не більше. Після цього Гуцуляк влаштував вакханалію на правому фланзі, і забив дивовижний гол, а до цього не менш красиво віддав гольовий навіс на Назаренка.

Реакція гостей у вигляді подвійної заміни була зрозумілою, але сенсу від того вже не було. Цю гру було не врятувати. Суперники й далі продовжували тримати ініціативу, а спроби Оболоні вийти до атаки завершувались, наприклад, як під час моменту на 39 хвилині, коли одним пасом через центр поля з власної половини Бабенко відправив на побачення з воротарем Назаренка, а той зробив рахунок уже трохи непристойним.

Після перерви вже Ашур почав ротацію власного складу, бо відносно результату вже було все зрозуміло, а от підтримати темп в атаці було б усе ж таки доречно. У підсумку, з’явився Майсурадзе, і його ледь не перший пас із глибини на Назаренка завершився хет-триком для Олександра, який пошив у дурні трьох захисників та воротаря лише парою доторків до м’яча.

Після 4:0 футболу вже як такого й не було, та й куди розганятись Оболоні, якщо й без того погану ситуацію для неї погіршив Грисьо на 54 хвилині, коли небезпечно пішов проти Таллеса Кости прямою ногою на чужій половині. На Іващенка просто боляче було дивитись, бо його команда взагалі нічого не змогла реалізувати з того, що собі напланував тренер на цю гру. А все через те, що хтось не забив у основний час у Кубку.

У наступному турі житомирське Полісся гостюватиме в одеського Чорноморця, а київська Оболонь прийматиме луганську Зорю.— Оболонь 4:0Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23Волинець — Тейлор (Майсурадзе, 46), Віалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста, Бабенко, Крушинський (Лєднєв, 46) — Гуцуляк (Шастал, 72), Пайшао (Йока, 82), Назаренко (Макуана, 59).Федорівський — Мединський, Карась, Дубко, Грисьо — Вітенчук (Осман, 84), Мороз, Черненко (Теслюк, 26) — Груша (Приймак, 46), Суханов (Тарануха, 26), Блізніченко (Чернов, 69).Попередження: Чоботенко — Блізніченко, Вітенчук