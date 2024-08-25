Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та петровський Інгулець.

Криворізький Кривбас та петровський Інгулець завершуватимуть недільну програму четвертого туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Гірник.

Юрій Вернидуб, після поразки від севільського Бетіса (0:2), залучив до стартового складу Понєдєльніка та Конате в лінії оборони, тоді як Твердохліб гратиме в центрі поля, а По та Микитишин розташуються на флангах атаки, яку очолить Кожушко.

Василь Кобін, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Малиша в центрі оборони, тоді як Петько розташується в опорній зоні.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Стецьков, Дібанго — Твердохліб, Бізімана, Луньов — По, Кожушко, Микитишин.

Запасні: Маханьков, Хома, Драмбаєв, Бандейра, Хомченовський, Вакулко, Соса, Аморозо, Д. Кузик, Задерака, Оче, Прінс.



Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Малиш, Шершень, Мельничук — Петько — Білоцерковець, П’ятов, Волохатий, Богунов — Козак.

Запасні: Жилкін, Сидоренко, Лосенко, Пушкарьов, Чабан, Лісняк, Мисик, Могильний, Сад, Кисленко.



Гра Кривбас — Інгулець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.