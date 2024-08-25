Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та петровський Інгулець.
Жан-Морель По, фото ФК Кривбас
25 серпня 2024, 17:13
Криворізький Кривбас та петровський Інгулець завершуватимуть недільну програму четвертого туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Гірник.
Юрій Вернидуб, після поразки від севільського Бетіса (0:2), залучив до стартового складу Понєдєльніка та Конате в лінії оборони, тоді як Твердохліб гратиме в центрі поля, а По та Микитишин розташуються на флангах атаки, яку очолить Кожушко.
Василь Кобін, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Малиша в центрі оборони, тоді як Петько розташується в опорній зоні.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Стецьков, Дібанго — Твердохліб, Бізімана, Луньов — По, Кожушко, Микитишин.
Запасні: Маханьков, Хома, Драмбаєв, Бандейра, Хомченовський, Вакулко, Соса, Аморозо, Д. Кузик, Задерака, Оче, Прінс.
Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Малиш, Шершень, Мельничук — Петько — Білоцерковець, П’ятов, Волохатий, Богунов — Козак.
Запасні: Жилкін, Сидоренко, Лосенко, Пушкарьов, Чабан, Лісняк, Мисик, Могильний, Сад, Кисленко.
Гра Кривбас — Інгулець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.