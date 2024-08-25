Україна

Рух із вилученням у компенсований час не побачив спротиву Зорі

Команда Юрія Коваля, як не намагалась, але в атаці так і не заграла.

Рух — Зоря, фото УПЛ

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Рух — Зоря 3:0

Голи: Квасниця, 16, Руніч, 48, Краснопір, 60 На 14-й хвилині Остап Притула (Рух) не забив пенальті (воротар).



Рух: Ледвій — Руніч (Джурабаєв, 88), Холод, Дідик, Роман — Федор (Слива, 88), Підгурський, Притула (Семотюк, 72) — Квасниця (Сич, 72), Краснопір, Карабін (Клайвер, 64).



Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев (Будківський, 46), Нваезе (Вантух, 62), Джордан, Жуніньйо (Мічин, 61) — Беніто (Горбач. 54), Яцик, Башич, Тронтель — Герреро, Антюх (Слесар, 73).



Попередження: Підгурський, Холод, Клайвер — Будківський.



На 90+1-й хвилині був вилучений Клайвер дос Сантос (Рух) (друге попередження). На 14-й хвилині Остап Притула (Рух) не забив пенальті (воротар).Ледвій — Руніч (Джурабаєв, 88), Холод, Дідик, Роман — Федор (Слива, 88), Підгурський, Притула (Семотюк, 72) — Квасниця (Сич, 72), Краснопір, Карабін (Клайвер, 64).Турбаєвський — Кирюханцев (Будківський, 46), Нваезе (Вантух, 62), Джордан, Жуніньйо (Мічин, 61) — Беніто (Горбач. 54), Яцик, Башич, Тронтель — Герреро, Антюх (Слесар, 73).Попередження: Підгурський, Холод, Клайвер — Будківський.