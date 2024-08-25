Команда Юрія Коваля, як не намагалась, але в атаці так і не заграла.
Рух — Зоря, фото УПЛ
25 серпня 2024, 17:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Зоря 3:0
Голи: Квасниця, 16, Руніч, 48, Краснопір, 60
На 14-й хвилині Остап Притула (Рух) не забив пенальті (воротар).
Рух:
Ледвій — Руніч (Джурабаєв, 88), Холод, Дідик, Роман — Федор (Слива, 88), Підгурський, Притула (Семотюк, 72) — Квасниця (Сич, 72), Краснопір, Карабін (Клайвер, 64).
Зоря:
Турбаєвський — Кирюханцев (Будківський, 46), Нваезе (Вантух, 62), Джордан, Жуніньйо (Мічин, 61) — Беніто (Горбач. 54), Яцик, Башич, Тронтель — Герреро, Антюх (Слесар, 73).
Попередження: Підгурський, Холод, Клайвер — Будківський.
На 90+1-й хвилині був вилучений Клайвер дос Сантос (Рух) (друге попередження).