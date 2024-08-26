Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 25 серпня 2024 року.

У рамках другого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на своєму полі приймав каталонську Жирону.

Команда Мічела, у складі якої з перших хвилин з’явився український півзахисник Віктор Циганков, у цій грі так і не розкрила атакувальний потенціал.

Натомість дві очевидні помилки воротаря гостей Пауло Гассаніги призвели до голів "матрацників" незадовго до та одразу після перерви, що й призвело до підсумкової поразки Жирони.

Огляд матчу:

Атлетіко — Жирона 3:0

Голи: Грізманн, 39, Льоренте, 49, Коке, 90+4

Атлетіко: Облак — Льоренте, Аспілікуета, Хіменес, Ле Норман, Рікельме (Галлагер, 58) — Барріос, Де Пауль (Коке, 58), Ліно — Грізманн (Серлот, 81), Альварес (Корреа, 81).

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера, Ромеу (Соліс, 59), Мартін (Порту, 59) — Циганков, Руїс (Міовські, 59), Хіль.

Попередження: Де Пауль — Руїс, Гассаніга, Ромеу