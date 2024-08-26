Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та рівненський Верес.

Ковалівський Колос та рівненський Верес зіграють у четвертому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Колос у Ковалівці.

Олександр Поздєєв, у порівнянні з поразкою від одеського Чорноморця (0:1), залучив до стартового складу Мисака в рамці воріт, тоді як Оріховський та Ільїн гратимуть під нападником Безбородьком.

Олег Шандрук, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (0:2), використав із перших хвилин Когута у воротах, тоді як Гакман та Шевченко розташуються на флангах оборони, а Куція та Луан гратимуть у півзахисті.

Колос: Мисак — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Ільїн, Оріховський, Велетень — Безбородько.

Запасні: Горох, Пахолюк, Кукош, Шершень, Бойко, Криворучко, Третьяков, Гусол, Салабай, Паулаускас.



Верес: Когут — Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Шарай, Куція, Яго, Луан — Степанюк — Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Кожухар, Протасевич, Чечер, Мельник, Кльоц, Кучеров, Баран, Дахновський, Лепський, Мрвальєвич.



Гра Колос — Верес почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.