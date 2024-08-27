Україна

Ігор Вікторович прокоментував ситуацію в луганському клубі.

Генеральний директор луганської Зорі Ігор Гузь ексклюзивно для Football.ua прокоментував чутки про нібито звільнення з клубу виконувача обов'язки головного тренера команди Юрія Коваля.

"Це некоректна інформація. Ніхто Юрія Григоровича з клубу не звільняв. Нагадаю всім, що Юрій Коваль є спортивним директором Зорі, він сам попросив, щоб йому дали дозвіл зосередитися на роботі спортивного директора. Юрій Григорович працює в клубі більше 20 років. Ми дуже поважаємо та цінуємо його внесок у розвиток Зорі. Тому, звісно не може бути і мови про те, щоб звільнити таку важливу для нас постать.

Наразі виконувачем обов'язки головного тренера Зорі залишається Младен Бартулович", — заявив генеральний директор Зорі.

Раніше повідомлялося, що Будківський повернувся до Зорі.