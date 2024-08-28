Україна

Ще один представник УПЛ у колективі Сергія Клещенка.

Центральний захисник Карпат Владислав Бабогло отримав виклик до збірної Молдови на вересневі матчі, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

У Кишиневі, 7 вересня, молдовани зустрінуться з Мальтою (Ліга націй). Трьома днями пізніше, в тому ж місті, Молдові протистоятиме Сан-Марино (товариський матч).

Зараз на рахунку Бабогла 11 поєдинків за свою національну команду. У них захисник відзначився 2 голами.

У сезоні-2024/25 Владислав узяв участь у 5 матчах Карпат у всіх турнірах, відзначившись 1 асистом.

Нагадаємо, раніше свій перший виклик до збірної Молдови отримав ексголкіпер львів'ян Андрій Кожухар.