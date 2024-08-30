Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв першого дня 5-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 30 серпня.

ОБОЛОНЬ — ЗОРЯ

П'ЯТНИЦЯ, 30 СЕРПНЯ, 15:30. "ОБОЛОНЬ", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Тур розпочнеться просто чудовою грою – з претензіями на “хто програє, той змінює тренера”.

Зоря, перш за все, вирішила після 0:3 (а по грі і більше стояло!) від Руху все-таки зменшити повноваження Коваля. Юрій Григорович не працював головним тренером 15 років, у скрутний момент (після двох відставок до середини минулого сезону) відпрацював півроку – але пара впевнених поразок на початку нового сезону стала приводом для його звільнення з посади головного тренера.

Важливо: драми із цих перестановок усередині клубу не робить ніхто, включаючи самого Коваля. Юрій Григорович насамперед спортивний директор Зорі, зараз перед ним стоїть завдання знайти нового тренера – і у цьому списку є прізвище “Бартулович”. Младен вже давно працює у тренерському штабі Зорі, він працював (і успішно) у статусі “в. о.” минулого року – і якщо луганчани проведуть найближчий матч, це точно збільшить його шанси.

Ну а Оболонь “просто” програла три останні матчі чемпіонату із загальним рахунком 0:10. Програти ще й Зорі – Зорі, яка має дві програші в останніх турах, із загальним рахунком 1:5 – може переповнити чашу терпіння навіть такого терплячого боса, як Слободян (тим більше, що його син став запасним). Загалом, кістки, напевно, тріщатимуть, і значимість не те що голу, а фолу зростає до неба. Не програти перед перервою на збірні критично важливо для обох сторін.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Зоря може забити 800-й гол в УПЛ (ще 3 м’ячі).

Безвиграшна серія Оболоні триває в УПЛ 7 ігор: 2 нічиї та 5 поразок.

Програшна клубна антирекордна серія Оболоні триває в Чемпіонаті 3 гри.

Безвиграшна домашня клубна рекордна серія Оболоні триває в УПЛ 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки.

Безнічийний серіал Зорі в УПЛ триває 6 ігор: 2 перемоги та 4 поразки.

Оболонь при Валерію Іващенку може здобути 10-ту перемогу у всіх турнірах.

50-й матч в УПЛ може провести Валерій Дубко (Оболонь).

Орієнтовні склади

Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Дубко, Осман— Вітенчук, Мороз, Черненко — Груша, Суханов, Блізніченко

Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Нваезе, Джордан, Жуніньйо — Беніто, Яцик, Башич, Тронтель — Герреро, Антюх

прогноз 1:1

П'ЯТНИЦЯ, 30 СЕРПНЯ, 18:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

А це дуель, яку ще нещодавно можна було назвати сільською – але потім Рух додав у так би мовити грунтовності і переїхав на “Арену Львів”.

Рух взагалі на наших очах став командою зовсім іншого рівня, масштабу. Шосте місце за підсумками минулого сезону можна вважати невдачею – адже тільки в останньому турі віддали місце в Лізі конференцій! У команді все так само багато гравців, які вигравали юніорський чемпіонат України, але вони вже все досвідченіші і не такі необстріляні.

В Інгульця, хоч би як змінювалися тренери, абсолютно не змінюється ігрове обличчя. Це все той же автобус, у якого футболісти виходять на поле не грати, а пітніти – тобто ретельною роботою без м'яча заважати щось створити супернику. Був би Рух не у формі, фізична готовність Інгульця (яка цілком на рівні: нічиї з Поліссям та Кривбасом доказом цього) могла б стати вирішальним чинником, але два розгроми від львів'ян у трьох офіційних матчах натякають, що у них з формою теж все гаразд .

Втім, відсутність Клайвера, який отримав на цей матч дискваліфікацію, може стати на заваді Руху. Але у львів'ян видатна глибина складу: там і Сич сидить на лавці, бо Рунич ще кращий. Клайвер навіть без будь-яких дискваліфікацій розпочав матч проти Зорі в запасі – тож, думаю, в одній грі якось, та обійдуться без нього.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Гольова домашня клубна рекордна серія Руху в УПЛ триває 8 ігор — 14 голів.

Безвиграшна гостьова серія Інгульця продовжується в УПЛ 5 ігор: 3 нічиї та 2 поразки.

Нічийна клубна рекордна серія Інгульця продовжується в УПЛ 3 гри.

40-й матч Василя Кобіна біля керма різних клубів у всіх турнірах.

Рух при Віталію Пономарьову може 20-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Василь Кобін біля керма різних клубів в гостях в УПЛ ще не перемагав — у 17-ти матчах: 8 нічиїх та 9 поразок.

50-й матч в УПЛ може провести Ярослав Богунов (Інгулець).

Орієнтовні склади

Рух: Ледвій — Руніч, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін

Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Малиш, Шершень, Мельничук — Петько — Білоцерковець, П’ятов, Волохатий, Богунов — Козак