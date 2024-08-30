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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та петровський Інгулець.

Львівський Рух та петровський Інгулець зіграють у п'ятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Віталій Пономарьов, після розгрому луганської Зорі (3:0), залучив до стартового складу Сича праворуч у захисті.

Василь Кобін, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (1:1), використав із перших хвилин Лісняка в опорній зоні, тоді як Резепов та Пушкарьов гратимуть у атаці.

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін.

Запасні: Герета, Ванівський, Слюсар, Товарницький, Лях, Семотюк, Руніч, Слива, Джурабаєв, Русяк.



Інгулець: Паламарчук — Білоцерковець, Малиш, Шершень, Мельничук — Волохатий, Лісняк, П’ятов — Козак, Резепов, Пушкарьов.

Запасні: Жилкін, Сидоренко, Мисик, Могильний, Лосенко, Петько, Богунов, Кисленко, Чабан, Вілівальд, Сад, Дубілей.



Гра Рух — Інгулець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.