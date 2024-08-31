Україна

Натомість команді Олександра Поздєєва час задуматись над змінами.

Уся Україна, а може й не тільки, чула, що минулими вихідними Олександрія сенсаційно здолала чинного чемпіона, донецький Шахтар, на власному полі (4:3), тож увага до наступного матчу за участі команди Руслана Ротаня від того тільки збільшувалась. Чи зможуть продовжити свою переможну серію "поліграфи" до чотирьох звитяг на старті сезону? Це було найголовнішим питання перед грою п’ятого туру на Ніці.

У гості до Олександрії навідався ковалівський Колос, щодо гри якого в цьому сезоні виникає аж занадто багато запитань та нерозуміння. Олександр Поздєєв опинився в дуже скрутній ситуації перед початком першої міжнародної павзи цього сезону, і фактично про головного тренера "колосків" ми говорили в тому самому ключі, що й про Валерія Іващенка з київської Оболоні, від якої, до речі, "чорно-білі" нещодавно вилетіли з Кубка України. А "пивовари" свій заключний матч серпня таки програли напередодні.

Не кожен матч Олександрія може та мусить грати, як проти Шахтаря, тож не дивно, що після того вибуху тижневої давнини звітна зустріч до перерви справляла значно більш виважене враження. Колос був цьому однією з головних причин, бо, на відміну від "гірників", потужності в атаці команди Поздєєва й близько немає.

А ще є проблеми в захисті у "колосків", де цього разу вирішили провести ротацію Микити Бурди, і в підсумку вартувало господарям подати кутовий із лівого флангу до воротарського на 15 хвилині, як ніхто не зміг накрити Ковальця, і той у два дотики переграв воротаря в ближньому бою. Це був поодинокий момент у виконанні "поліграфів", після чого вони трохи збавили оберти.

І ледь не була Олександрія за це покарана в подвійному моменті за участі Оріховського та Велетня, які так і не спромоглись із перспективних позицій пробити в площину воріт. А потім Цуріков необережним підкатом на лівому фланзі захисту фактично зламав Ковальця, після чого без головного "мозку" в атаці команда Ротаня взагалі не квапилась атакувати.

Якось карколомного розвитку подій в другому таймі ми не побачили. Олександрія перейшла на суто прагматичний футбол і десь пів години ми взагалі не спостерігали гольових моментів від обох сторін. Але як завелись під завісу матчу, так одразу стало цікаво.

На 73 хвилині захист Колосу знову дав маху й не втримав Джевані на дальній стійці під час другої спроби подати з лівого флангу від Мартинюка. Однак уже за кілька хвилин свіжий Гусол добряче розкрутив суперників на протилежній половині поля стінкою з Цуріковим і поклав дуже красивий обвідний удар у дотик у дальню дев’ятку, як на тренуванні. Спалах інтриги? Та ні, то Колос просто на мить подав ознаки життя.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в київської Оболоні, а ковалівський Колос поїде на виїзний матч проти черкаського ЛНЗ.— Колос 2:1Ковалець, 15, Джевані, 76 — Гусол, 76Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Костишин, 80), Калюжний, Шостак (Джевані, 62) — Беззера (Мишньов, 80), Філіппов (Логінов, 90+3), Шулянський (Смирний, 62).Горох — Поправка, Шершень, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Велетень (Ільїн, 61), Оріховський (Криворучко, 61), Третьяков (Гусол, 61) — Паулаускас.Попередження: Калюжний, Смирний — Велетень, Цуріков, Криворучко