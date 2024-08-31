Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 31 серпня 2024 року.
Чорноморець — Полісся
31 серпня 2024, 20:30
У рамках 5 туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся здобуло впевнену перемогу над одеським Чорноморцем.
Команда Імада Ашура зробила вагомий внесок у перемогу вже в першому таймі, гарантувавши собі вельми впевнену перемогу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Полісся у рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Чорноморець — Полісся 1:4
Голи: Бутков, 45+4 — Назаренко, 3 (пен.), Пайшао, 8, Гуцуляк, 35, Лєднєв, 90+5
На 35-й хвилині Таллес Коста (Полісся) не забив пенальті (воротар).
Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Єрмаков (Кисіль, 46), Кайо — Габелок, Білошевський, Шпорн (Сігеєв, 46) — Попов (Нето, 75), Хобленко, Петряк.
Полісся: Волинець — Тейлор (Смоляков, 40), Віалле, Чоботенко, Михайліченко — Таллес Коста (Мустафаєв, 63), Бабенко, Крушинський (Борел, 76) — Гуцуляк (Макуана, 46), Пайшао, Назаренко (Лєднєв, 62).
Попередження: Кисіль — Гуцуляк, Макуана, Пайшао