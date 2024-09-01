Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 5-го туру чемпіонату України, який відбудеться 1 вересня та розпочнеться о 13:00.

У рамках матчу 5-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Кривбасом та Шахтарем, яке пройде на домашньому стадіоні криворiзької команди.

КРИВБАС — ШАХТАР

НЕДIЛЯ, 1 ВЕРЕСНЯ, 18:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Усі знають фразу “зустрілися дві самотності”, а тут зустрілися дві депресії. Кривбас дуже важко розпочав сезон: п'ять поразок у восьми матчах вже досить товсто на це натякають. Але все ж таки: чотири поразки з цих п'яти були у матчах проти Вікторії (Пльзень) та Бетіса, де в принципі важко розраховувати на позитивний результат.

Шахтар же поки що грає лише в чемпіонаті України, де розраховує на перемогу в 30 матчах із 30. Але він програв уже двічі, причому після програшу Поліссю зробив лише кілька кроків назад. Оборона у “гірників” все гірша і гірша, й та сама Олександрія, наприклад, змогла взяти три очки з чемпіоном навіть на тлі явно поганої гри у власній обороні.

“Гірники” отримують все болючіше і все більше, а Динамо, тим часом, просто розквітло. Але станом на зараз Шахтарю навіть шкідливо зациклюватися на одвічному ворогові. За два тижні команді грати з Болонею, потім з Аталантою – і якщо Олександрія закинула у ворота Різника чотири (ще й нереалізованими моментами), то страшно уявити, скільки заб'ють вишколені, досвідчені тактичні машини із Серії А.

Шахтареві, який рік тому приблизно в цей же час зіграв у Кривому Розі 3:3, могло б бути зовсiм вже важко, якби не одне “але”. Зараз той самий дивовижний час, коли чемпіон ще не втомився після єврокубків, а його суперники – вже так.

Вернидуб ще в Севільї казав, що на матч із Бетісом команда діставалася “два дні”. Після 0:3 в Іспанії команда почала повертатися в ніч на п'ятницю – а вже сьогодні у неї черговий важкий матч. Ні про яку глибину складу навіть не йдеться: коли Вернидуб пробував застосувати ротацію, вийшли 0:3 від Карпат. Щоправда, коли Вернидуб не застосовував ротацію, вийшла нічия з Інгульцем – що вкотре наголошує, наскільки важким випробуванням стають єврокубки для наших команд. Багато переїздів, а бюджет завжди обмежений – і з таким, стомленим Кривбасом, шанси Шахтаря зростають.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

970-й матч Шахтаря в УПЛ.

Шахтар може здобути 680-ту перемогу в Чемпіонатах України, в тому числі 300-ту гостьову.

350-й домашній матч Кривбасу в УПЛ.

Безнічийна серія Шахтаря триває в УПЛ 5 ігор: 2 перемоги та 3 поразки.

Шахтар при Маріно Пушичу може здобути 10-ту гостьову перемогу в УПЛ.

Кривбас може провести 260-й безгольовий матч в Чемпіонатах, Шахтар — 130-й.

100-й матч в УПЛ може провести Данило Сікан (Шахтар), 50-й — Андрій Кліщук (Кривбас).

30-й гол в складі Шахтаря у всіх турнірах може забити Тарас Степаненко, Данило Сікан, 20-й — Лассіна Траоре (усі — Шахтар).

25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський (Кривбас), 20-й — Олександр Зубков, 15-й — Микола Матвієнко, Дмитро Криськів, 10-й — Єгор Назарина (усі — Шахтар), Єгор Твердохліб (Кривбас).

ПОТОЧНА ФОРМА

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ