Україна

Не витримав конкуренції.

Нідерландський півзахисник Джастін Лонвейк переїхав до України за 1,5 млн євро восени 2022 року з данського Віборга, проте відтоді виключно невдалими були його спроби зачепитись за місце в стартовому складі.

У підсумку, 24-річний виконавець уже на другий сезон поїхав до оренди у бельгійський Андерлехт, а по поверненні відправився в нідерландську Фортуну Сіттард.

Коли ж Джастін повернувся назад до України знову, він цього літа спробував ще раз вибороти право грати в складі "біло-синіх", однак успіху не зазнав.

Зрештою, було вирішено віддати його до оренди назад у данський Віборг, де Лонвейк проведе решту сезону.

У цьому сезоні Джастін встиг зіграти за Динамо у двох матчах УПЛ та чотирьох поєдинках єврокубків. Всього в активі півзахисника збірної Сурінаму 20 матчів в УПЛ (1 гол) та 4 гри за киян на міжнародній арені.