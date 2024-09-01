Україна

Захисник Кривбасу висловився щодо поєдинку з "гірниками".

Центральний захисник Кривбасу Олександр Романчук поділився своїми думками щодо матчу проти Шахтаря в 5 турі УПЛ, передає офіційний сайт криворізького клубу.

Романчук зазначив, що для команди важлива кожна гра.

"У нас є свій план на матч і неважливо, чи це Шахтар, чи інший суперник УПЛ. Ми налаштовуємося однаково на кожного суперника — це тільки перемога. Шахтар — це діючий чемпіон України, дуже якісна команда з гарними футболістами, як індивідуально, так і командно. Налаштовуємось на хорошу гру. Ми розуміємо, що буде боротьба. Десь вони, звісно, мали більше часу, щоб підготуватися та відновитися. Але ми будемо робити все залежне від нас, все що в наших силах, щоб подарувати вболівальникам і Кривогу Рогу позитивні емоції та перемогу", — сказав 24-річний українець.

Захисник також розповів, як із трибуни слідкував за матчем Кривбас — Інгулець. Його Олександр пропустив через дискваліфікацію.

"Хочу сказати, що це нелегко. Я дивився гру, вона була важка, адже суперник навʼязав хорошу боротьбу. Десь, можливо, ми не реалізували свої моменти. І коли ти сидиш на трибуні й дивишся на боротьбу, то хочеться вийти і допомогти хлопцям. Щодо мене, то я заходив в роздягальню, тому старався підтримувати і мотивувати їх. Всіма своїми думками я був з командою", — додав він.

Нагадаємо, матч Кривбас — Шахтар відбудеться сьогодні, 1 вересня (початок — о 18:00). Слідкуйте за ним у нашій текстовій онлайн-трансляції.