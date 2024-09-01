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Коментар спеціаліста щодо поразки від Олександрії в чемпіонаті України.

Головний тренер Колоса Олександр Поздєєв поділився своїми враженнями від виїзного матчу проти Олександрії в 5 турі УПЛ, передає офіційний сайт клубу з Ковалівки.

Олександрія — Колос 2:1 Відео голів та огляд матчу 31.08.2024

Спеціаліст зазначив, що його підопічні пропустили "легкі" голи, а також заявив, що не на всіх позиціях є оптимальні кадри.

"У нас відбувається омолодження команди, є кадрові проблеми, і сьогодні була задіяна молодь. З позитивного — те що Гусол забив, Шершень увесь матч відіграв, хоча спочатку хвилювався, але потім на своєму рівні зіграв. А так взагалі — ми знову пропускаємо легкі голи, з початку чемпіонату це відбувається. Це дуже сумно, і це позначається на нас всіх. Це футбол, тут потрібно працювати, як з м'ячем, так і без м'яча. Заміна голкіпера пов'язана із пошуком чогось оптимального. У нас такий склад, що не має незамінних позицій. Ми у пошуку оптимального складу. Нам потрібно покращувати рух без м'яча, без цього нічого іншого не буде. У нас не на всіх позиціях є оптимальні кадри, і це трішки ускладнює ситуацію. Ми можемо показувати на теоріях та пропрацьовувати на тренуваннях, але якщо ти у грі у ключовому епізоді не розумієш важливість ситуації, своїй позиції і не допрацьовуєш на своїй позиції на максимальних зусиллях — все решта буде неважливою", — додав Поздєєв.

Зазначимо, що в 6 турі чемпіонату України Колос гостюватиме в ЛНЗ.