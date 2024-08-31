Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 31 серпня 2024 року.
фото Олександрія
31 серпня 2024, 18:33
У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги Олександрія здобула перемогу над ковалівським Колос із рахунком 2:1.
Команда Олександра Поздєєва мала шанс відігратися наприкінці зустрічі, проте Джевані своєю моментальною відповіддю у вигляді гола вбив усі ці надії ковалівців на бодай якийсь результат.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Колос у рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Олександрія — Колос 2:1
Голи: Ковалець, 15, Джевані, 76 — Гусол, 76
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Костишин, 80), Калюжний, Шостак (Джевані, 62) — Беззера (Мишньов, 80), Філіппов (Логінов, 90+3), Шулянський (Смирний, 62).
Колос: Горох — Поправка, Шершень, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Велетень (Ільїн, 61), Оріховський (Криворучко, 61), Третьяков (Гусол, 61) — Паулаускас.
Попередження: Калюжний, Смирний — Велетень, Цуріков, Криворучко