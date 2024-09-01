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Полісся здолало одеситів із різницею в три м'ячі.

Головний тренер Полісся Імад Ашур висловився щодо звитяги над Чорноморцем у 5 турі УПЛ, передає офіційний сайт житомирського клубу.

Чорноморець — Полісся 1:4 Відео голів та огляд матчу 31.08.2024

Спеціаліст зазначив, що колектив хоче в майбутньому активно пресингувати своїх суперників протягом усієї гри, а не лише певної її частини.

"Гра точно не була легкою за свої наповненням. Знову було два тайми, які певною мірою можна назвати різними. Дуже добре, що сьогодні перший тайм був нашим, окрім деяких конкретних епізодів. В другому таймі ми розуміли, що доведеться трохи постраждати. Я завжди казав і буду продовжувати: це треба теж вміти робити.

Активний пресинг протягом всієї гри – це наше бажання на майбутнє! Поки нас вистачає лише на певну частину гри. Для того, щоб адаптуватися до цього пресингу, цих вимог, щоб не просто імітувати, нам потрібен час-час! Ми це моделюємо не тільки з точки зору тактичних вимог, а й з точки зору фізичних і ментальних – теж. Для цього треба бути готовими по всім фронтам.

Я радий, що ми перемогли. Я бажаю своєму рідному місту [Одесі] усього найкращого, завжди так чи інакше слідкую за командою, в якій я раніше був в якості тренера академії. Щойно хлопцям розповідав, що під час офіційної частини випуску, яка була на цьому стадіоні, одна людина з керівництва в тунелі аренимене запитала чи уявляю я себе головним тренером, який буде виходити з цього підтрибунного приміщення. Це сталося сьогодні! Я завжди буду пам'ятати ті щирі емоції, які в мене були з хлопцями з академії, буду завжди вдячний тій довірі, бо без того кроку не було б того, що є сьогодні. Побажаю Чорноморцеві усього найкращого від себе. Дуже радий, що мені вдалося вийти на це поле, з цього тунелю саме в якості головного тренера. Сьогодні це був головний тренер Полісся, який, я думаю, заслуговував перемоги, за що я безмежно дякую хлопцям. Я завжди буду їм вдячним, коли роблять все для перемоги", — додав Ашур.

Він також дав свій коментар щодо першого відтинку чемпіонату.

"Ми працюємо від гри до гри. Добре, що певних матчах ми можемо здобувати ще й результат. Ми маємо це приймати та приймати ті речі, які дозволяють нам це робити та маємо компенсувати ті речі, які нам ще треба покращити. Тільки потім думати, чесно, я ніяк не можу це оцінити. Для мене добре, що сьогоднішня гра була прийнятною по грі і є результат, яких задовільнить всіх, хто співчуває та вболіває за клуб", — сказав спеціаліст.

Зазначимо, що в 6 турі чемпіонату України Полісся прийматиме Верес.