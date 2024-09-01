Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 1 вересня 2024 року.
Верес — Лівий Берег
01 вересня 2024, 16:54
У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги Лівий Берег здобув упевнену перемогу над рівненським Вересом.
Незважаючи на те, що господарі повели в рахунку вже на 15-ій хвилині, утримати бодай якийсь позитивний результат гравцям Вереса не вдалося.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Лівий Берег у рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Верес — Лівий Берег 1:3
Голи: Степанюк, 15 — Приходько, 66, Галас, 81, Дедух, 87 (пен.)
На 34-й хвилині Микола Гайдучик (Верес) не забив пенальті (поперечина).
Верес: Кожухар — Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Куція (Кльоц, 46), Яго (Кучеров, 75) — Шарай (Луан, 67), Степанюк, Дахновський (Сміян, 83) — Гайдучик (Мрвальєвич, 76).
Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Шаповал, Дударенко — Дедух, Банада (Галас, 65) — Синиця (Косовський, 90), Співаков (Приходько, 65), М. Когут (Войцеховський, 65) — Сухоручко (Литовченко, 90+3).
Попередження: Куція, Шарай, Яго — Сухоручко