Україна

Команда Олександра Шовковського витратила рівно стільки сил, скільки було потрібно для здобуття трьох очок.

Події недільної частини п’ятого туру української Прем’єр-ліги переносили нас до столиці, де київське Динамо нарешті дісталось рідного стадіону ім. В. Лобановського й проводило повноцінний домашній матч. Виходить, що перший від початку нової кампанії, хоча в грі команда Олександра Шовковського перебуває вже понад півтора місяці.

Також виходить, що вояж черкаського ЛНЗ у гості до "біло-синіх" набував неабиякого значення в цьому контексті, адже команда Андреса Карраско розігралась на початку кампанії й на початку цього складного тижня для нашої країни навіть змогла влаштувати камбек у грі проти львівських Карпат (2:1).

Судячи з усього, весь наявний запас сил та креативу "бузкові" в тій грі й залишили, після чого відновитись так і не змогли. Саме тому Динамо не вартувало великих зусиль захопити ініціативу у володінні м’ячем уже на перших хвилинах і почати заколисувати чужий захист поблизу штрафного. Певна річ, із вибухами у вигляді тонких передач від того ж Піхальонка чи Ярмоленка. Шапаренку цього разу дали відпочити, тож Рубчинський мав хоч якось компенсувати його відсутність.

ЛНЗ тим часом припускався чималої кількості позиційних помилок поблизу власного штрафного, залишав вільними зони, давав суперникам пробивати з будь-яких відстаней, і в підсумку просто догрався. На 19 хвилині чергове закидання за спини оборонцям Піхальонок виграв у Нонікашвілі, після чого той у гарячці на правому фланзі штрафного почав боротьбу проти Ваната, а потім — і проти самого Піхальонка, і зрештою прибіг Саліху й збив Олександра.

Цей момент був важливим ще й у тому плані, що попередження за фол для грузина довелось переписувати на косовара, але Ярмоленку з його ударом у правий верхній кут від позначки ця інформація не була потрібна. Як і для другого удару у ворота суперників від Андрія в цій грі, проте епізоду на 26 хвилині передував офсайд у Ваната, тож не потрібно було квапитись із святкуванням.

А потім, атака за атакою, і почав приходити до тями ЛНЗ. Хоча б не надовго. Моменти теж не змусили на себе довго чекати, і, зокрема, Молло та Яшарі в центрі чужого штрафного мали набагато краще розпорядитись м’ячем, коли Динамо залишало так само непристойно багато вільного простору для них. Однак тайм ми завершували все одно з атаками від киян, тож гра була явно на їхню користь.

У другій половині команда Шовковського зіграла в настільки прагматичному стилі, наскільки могла собі дозволити. Де суперники підпускали, там Динамо атакувало з небезпечними прострілами й поодинокими ударами, але переграти Кучеренко в стані куражу виявилось не так уже й просто. А решту часу, тримайте м’яч, гравці ЛНЗ, усе одно користі з того мало. Команда Карраско взагалі нічого не показала цікавого попереду, а її лідери розчинились на полі й на гру не впливали.

У наступному турі київське Динамо на цій самій арені "гостюватиме" в луганської Зорі, а черкаський ЛНЗ прийматиме ковалівський Колос.— ЛНЗ 1:0Ярмоленко, 22 (пен.)Бущан — Тимчик, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко (Михайленко, 85), Рубчинський (Буяльський, 60) — Ярмоленко (Брагару, 74), Ванат (Супряга, 75), Кабаєв (Волошин, 60).Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко (Олійник, 90+3), Муравський, Г. Пасіч (Топалов, 65) — Яшарі, Тілль (Бойко, 46), Нонікашвілі — Молло (Халайла, 65), Момо.Попередження: Рубчинський, Бущан — Пасіч, Саліху, Молло, Топалов, Бойко