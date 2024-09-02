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Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Напередодні київське Динамо обіграло черкаський ЛНЗ у домашньому матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо — ЛНЗ 1:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Піхальонок прокоментував виступ власної команди.

"Попри мінімальну перемогу, ми володіли ініціативою, могли забивати більше, але лише один забитий м’яч та слизька перевага до фінального свистка. У ЛНЗ були простріли, стандарти, і десь цілком могло залетіти. Тому треба було забивати другий-третій м’ячі та закривати матч.

Якщо тренер кричав: "Швидше, швидше", значить, напевно, темпу десь не вистачило. Хоча моменти були, я міг забивати й у першому, й у другому таймах, але, на жаль, не вдалось. Це футбол, і добре, що вдалось здобути три очки.

Це кайф — грати з уболівальниками. Не знаю, скільки сьогодні було людей — десь під дві тисячі, напевно. І це справжній кайф. Коли порожні трибуни, то це зовсім інша атмосфера. Сьогодні нас дуже добре підтримували, тож дякую за підтримку. Ця перемога, звісно, для них.

У нас у команді багато кваліфікованих гравців, на кожну позицію є по два-три виконавці, усі високого рівня. Тож ротація, звісно, буде", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в луганської Зорі.