Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 1 вересня 2024 року.
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01 вересня 2024, 19:11
У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги Динамо здобуло мінімальну перемогу над ЛНЗ — 1:0.
Єдиний гол в матчі на рахунку Андрія Ярмоленка. "Сімка" киян відзначився з пенальті.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо — ЛНЗ у рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Динамо Київ — ЛНЗ 1:0
Гол: Ярмоленко, 22 (пен.)
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко (Михайленко, 85), Рубчинський (Буяльський, 60) — Ярмоленко (Брагару, 74), Ванат (Супряга, 75), Кабаєв (Волошин, 60).
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко (Олійник, 90+3), Муравський, Г. Пасіч (Топалов, 65) — Яшарі, Тілль (Бойко, 46), Нонікашвілі — Молло (Халайла, 65), Момо.
Попередження: Рубчинський, Бущан — Пасіч, Саліху, Молло, Топалов, Бойко