Україна

Football.ua поспілкувався з молодим голкіпером "гірників".

Воротар Шахтаря Кіріл Фесюн розповів, хто був його кумиром дитинства.

"В моєму дитинстві всі чернігівські хлопчики захоплювалися Андрієм Ярмоленком. Я не був виключенням. Коли він приїжджав до нас на футбольні турніри — це було дійсно справжнє свято.

Ми завжди дуже чекали на цю зустріч. Тому моїм кумиром у дитинстві був саме Ярмоленко", — сказав Фесюн в інтерв'ю журналісту Football.ua Владиславу Жирякову.

Читайте повне інтерв'ю з Кірілом Фесюном на Football.ua.