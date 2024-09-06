Україна

Президент УАФ відвідав дружню балтійську країну з офіційним візитом.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про підписання меморандуму про співпрацю з Латвійською футбольною федерацією. Сталося це під час офіційного візиту президента УАФ Андрія Шевченка у Ризі на запрошення керівництва ЛФФ.

Андрій Шевченко, який також зустрівся з у Латвії з українськими дітьми, які вимушено залишили України через російську агресію, розповів про цілю цього меморандуму.

"Напрямок цього меморандуму — співпраця та допомога. Ми відправлятимемо наших дітей до Латвії на оздоровлення. Дітей, які будуть зібрані з областей, де зараз тривають бойові дії, — Харківської, Сумської, Донецької. Ми такі меморандуми підписали в багатьох країнах, це дуже важливий крок для того, щоб ми могли дати нашим дітям хоч якусь можливість переключитися з постійних терористичних атак та тривог на нормальне життя.

Сьогодні футбол в Україні — це дуже важливий елемент життя нашого народу. Через футбол ми можемо надати дітям можливість займатися спортом. Наші військові теж уболівають, самі грають у футбол. Я думаю, що в житті взагалі всього світу футбол — це те, що об'єднує країни. Тому важливими є не лише політичні мости, а й спортивні, які ми зараз будуємо", — заявив Андрій Шевченко.

Нагадаємо, на полі ризької арени LNK Sporta Parks молодіжна збірну України в рамках відбору Євро-2025 (U-21) зустрічатиметься з командою Сербії. Початок гри — о 19:00 за київським часом.