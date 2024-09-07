Україна

Ковалівці підсилилися в останній трансферний день.

Ковалівський Колос заявив на сезон-2024/25 української Прем'єр Ліги косоварського центрального захисника Іліра Краснічі. Про це свідчить реєстрація гравця на офіційному сайті УПЛ.

За інформацією порталу Трансфермаркт, 24-річний футболіст перейшов до Колоса з косоварського футбольного клубу Ллапі за 300 тисяч євро.

Контракт з новачком підписано до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Ілір Краснічі відіграв за Ллапі вісім матчів (з яких два матчі у Лізі Європи та дві гри у Лізі конференцій) та отримав три жовті картки. Також на його рахунку сім зіграних зустрічей у складі національної збірної Косово.

Раніше повідомлялося, що Колос орендував нападника іспанського Альбасете.