Україна

Венесуелець приєднався до ковалівського клубу.

Колос орендував у Альбасете 22-річного венесуельського форварда Джованні Болівара. Про це повідомляє ковалівський клуб.

Футболіст гратиме у Колосі до кінця сезону на правах оренди з правом викупу.

Відзначимо, що Болівар був основним (разом із Кевіном Келсі) нападником збірної Венесуели U-23 під час відбіркового турніру на Олімпіаду-2024.

Зазначимо, що в 6 турі чемпіонату України Колос гостюватиме в ЛНЗ.