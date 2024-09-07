Цього сезону гравець не провів на полі жодної хвилини.
Петро Стасюк, фото ФК ЛНЗ
07 вересня 2024, 13:53
Київська Оболонь перед початком вересневої міжнародної павзи провела ротацію на посаді головного тренера, оголосивши про призначення Сергія Шищенка.
Разом із тим, "пивовари" продовжили роботу над підсиленням свого складу й провели перший швидкий трансфер.
Склад столичного колективу на правах оренди поповнив фланговий захисник черкаського ЛНЗ Петро Стасюк.
29-річний виконавець тільки минулого сезону приєднався до складу "бузкових" і провів за них 30 матчі (2 гольові передачі), однак у поточній кампанії не зіграв жодної хвилини.
До цього в кар’єрі Стасюка були Скала Моршин, Скала Стрий, Балкани Зоря, Жемчужина, Минай, Маріуполь та азербайджанський Сабаїл.