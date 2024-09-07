Україна

Цього сезону гравець не провів на полі жодної хвилини.

Київська Оболонь перед початком вересневої міжнародної павзи провела ротацію на посаді головного тренера, оголосивши про призначення Сергія Шищенка.

Разом із тим, "пивовари" продовжили роботу над підсиленням свого складу й провели перший швидкий трансфер.

Склад столичного колективу на правах оренди поповнив фланговий захисник черкаського ЛНЗ Петро Стасюк.

29-річний виконавець тільки минулого сезону приєднався до складу "бузкових" і провів за них 30 матчі (2 гольові передачі), однак у поточній кампанії не зіграв жодної хвилини.

До цього в кар’єрі Стасюка були Скала Моршин, Скала Стрий, Балкани Зоря, Жемчужина, Минай, Маріуполь та азербайджанський Сабаїл.