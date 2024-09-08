Україна

Вихованець одеського футболу повернувся до знайомого оточення.

Український центральний захисник Євгеній Скиба перебуває на початковому етапі своєї кар’єри, проте вже встиг змінити кілька клубів у межах нашої країни.

21-річний виконавець останніх чотири роки перебував у структурі закарпатського Миная, і поки добирався до рівня "дорослої" команди, устиг побувати в оренді в ФСК Маріуполь та Хусті.

Перша половина 2024 року стала для Скиби моментом, коли він отримав найбільше станом на зараз часу в УПЛ, і коли "лиси" остаточно вилетіли до Першої ліги, це дозволило футболісту залишити по собі гарне враження.

Одеський Чорноморець побачив у ньому перспективу й запросив до себе на правах вільного агента, підписавши контракт на два роки, про що оголосив клуб із Закарпаття.

У минулому сезоні Скиба провів 14 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.