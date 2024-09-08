Україна

Максим Набит та Ілля Шевцов стали "моряками".

Чорноморець офіційно оголосив про підписання двох нових гравців, якими стали воротар Максим Набит та нападник Ілля Шевцов.

19-річний Набит є вихованцем львівських Карпат, а також виступав за юнацькі команди донецького Шахтаря та луганської Зорі перед тим як восени приєднатися до системи "моряків".

24-річний Шевцов має в своєму послужному переліку такі клуби, як донецький Шахтар, чернігівська Десна, петровський Інгулець та американський Шарлот Індепенденс, за який він провів 21 матч у USL League One (третій дивізіон США) та відзначився 3 голами і 1 асистом.

Умови угод із обома футболістами "моряками" не повідомляються.

Нагадаємо, раніше одеський Чорноморець підсилив центральний захисник Євгеній Скиба, який залишив закарпатський Минай.