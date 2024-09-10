Україна

Гравець дав свій коментар щодо дуже неоднозначного трансферу.

Білоруська славія (мозир) 9 вересня оголосила про перехід до клубу українського голіпера Дениса Шеліхова.

За даними порталу Sport-express.ua, задля трансферу 35-річний гравець переплив Тису. Повідомляється, що Шеліхов ретельно готувався до втечі з України.

Журналістам удалося зв'язатися з ексголкіпером Дніпра, Волині та ще кількох українських клубів, щоб той спростував або підтвердив інформацію про свою втечу з батьківщини.

"Ну це ваші здогадки і припущення тих хлопців, що вам сказали, ось вони краще знають, тому нехай вам і розповідають. Вам що, більше нічого говорити або писати про український футбол???", — сказав Денис.

Розповідати, як він все ж опинився в білорусі, Шеліхов не захотів, закликавши звернутися до прикордонників.

"Ти хто — прокурор?! Такі питання задавати. Спитай у прикордонної служби", — додав гравець.

Денис також не відповів на пряме питання щодо перетину кордону.

"Ти мені такі питання не задавай, зрозумів? Ти мені ніхто, щоб такі питання задавати! Хто ти такий, щоб задавати мені такі питання?! Займайся футболом в Україні, чого ти мені взагалі такі питання задаєш", — заявив голкіпер.

У нього також спитали, як він оцінює свій вчинок (переїзд до сателіта країни-агресорки рф) із моральної точки зору.

"Є купа тем в Україні з футболу: дитячий футбол, корупція, поля, безпека і купа всього іншого, а ти такі питання ставиш. Почитай для початку мою біографію: де я народився і де грав останній рік???!!!!", — сказав Шеліхов.

Питання вище мало місце не тільки тому що з території білорусі раніше велися ракетні обстріли України, але й якраз тому що сам Денис є уродженцем Херсону, а минулий сезон провів у сумській Вікторії. Після згадки про це він вирішив припинити спілкування з журналістом.