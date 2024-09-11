Україна

Столичний клуб виступатиме в екіпіруванні від бренду JAKO.

Оболонь офіційно презентувала свої нові комплекти форми, в яких команда виступатиме в сезоні-2024/25.

Київський клуб гратиме в екіпіруванні від бренду JAKO, перший комплект для польового гравця якого виконано у зеленому кольорі, другий — у чорному, а третій — у білому.

Для нових воротарських комплектів форм "пивовари" обрали синій та червоний кольори.

Нагадаємо, раніше київська Оболонь призначила Сергія Шищенка на посаду головного тренера першої команди. Сталося це після звільнення Валерія Іващенка.