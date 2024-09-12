Україна

Матчі восьмого туру чемпіонату були поділені на чотири дні.

Українська прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала календар матчів восьмого туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.

Матчі восьмого туру були поділені на чотири дні. Тур розпочнеться у п'ятницю з протистояння між рівненським Вересом та донецьким Шахтарем, а закінчиться у понеділок зустріччю Зоря – Ворскла.

УПЛ. 8 тур

27 вересня (п’ятниця)

Верес — Шахтар 18:00

28 вересня (субота)

Кривбас — Олександрія 13:00

ЛНЗ — Чорноморець 15:30

Карпати — Полісся 18:00

29 вересня (неділя)

Оболонь — Інгулець 13:00

Рух — Колос 15:30

Лівий Берег — Динамо 18:00

30 вересня (понеділок)

Зоря — Ворскла 18:00

Після чотирьох ігор Олександрія лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Полісся та Рух.