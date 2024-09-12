Матчі восьмого туру чемпіонату були поділені на чотири дні.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
12 вересня 2024, 18:45
Українська прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала календар матчів восьмого туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.
Матчі восьмого туру були поділені на чотири дні. Тур розпочнеться у п'ятницю з протистояння між рівненським Вересом та донецьким Шахтарем, а закінчиться у понеділок зустріччю Зоря – Ворскла.
УПЛ. 8 тур
27 вересня (п’ятниця)
Верес — Шахтар 18:00
28 вересня (субота)
Кривбас — Олександрія 13:00
ЛНЗ — Чорноморець 15:30
Карпати — Полісся 18:00
29 вересня (неділя)
Оболонь — Інгулець 13:00
Рух — Колос 15:30
Лівий Берег — Динамо 18:00
30 вересня (понеділок)
Зоря — Ворскла 18:00
Після чотирьох ігор Олександрія лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Полісся та Рух.