Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який відбудеться 13 серпня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Оболонню та Олександрi, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

ОБОЛОНЬ — ОЛЕКСАНДРIЯ

П'ЯТНИЦЯ, 13 ЛИПНЯ, 18:00. "ОБОЛОНЬ", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Перше вікно на збірні принесло першу справжню відставку до УПЛ. “Справжню”, бо складно писати як про драму внутрішні процеси у Зорі: Юрій Коваль, звичайно ж, продовжує бути одним із найвпливовіших персонажів у клубі, він міг сам попросити перевести себе на більш комфортну посаду. А от із Іващенком в Оболоні саме що попрощалися – і це кінець якщо не епохи, то серйозного відрізка.

Починаючи з типової для українського футболу історії з розформуванням клубу А та моментальної заяви у змагання клубу Б, яку Оболонь пройшла у 2013-му, “пивовари” вийшли у вищу лігу лише за Іващенка рік тому. Після виходу до першої ліги у 2015-му їх писали у фаворити турніру щороку – і було з чого, з огляду на те, що перший же сезон ця нова Оболонь закінчила на третьому місці. Але рік за роком їй постійно чогось не вистачало: навіть повернення Ковальця, яке здавалося чимось на кшталт чит-коду, не допомогло.

Витяг команду в УПЛ саме Іващенко – людина, яка не лише у новій Оболоні відпрацювала весь термін від 2013-го до минулого тижня, а й у старій Оболоні зіграла понад сто матчів. Плоть від плоті, рідкісна для українських реалій “людина системи”, Валерій Володимирович поставив “пивоварам” гранично сувору, дисципліновану гру. “Пивовари” забили смішні 18 голів у 30 матчах УПЛ (0,6 гола за гру!), шість разів зіграли 0:0, часом їх було просто неможливо дивитися – але вони зачепилися на стикові матчі, зіграли там 0:0 та 1:0 з Лівим Берегом, щоб залишитися.

Ось тільки цей план діяти в новому сезоні, на жаль, перестав. 14 м'ячів, які пропустила Оболонь у перших п'яти матчах (лише одна шоста частина дистанції!) цього сезону – це більше третини всього, що змогли їй забити за весь минулий сезон. А забила Оболонь лише два, і з одним набраним очком закономірно посідає останнє місце. І хоча керівництво клубу саме продало Краснопіра, більшість проблем “пивоварів” пов'язана саме з обороною, яка таких втрат не зазнавала.

Ідеї ​​Іващенка загалом перестали працювати. Так буває, він і так приніс багато користі клубу – залишилося вигадати, як не знищити те, що він створив. Шищенко, який обійняв посаду головного тренера – інший адепт захисного футболу, і чи зможе він полагодити оборону Оболоні – питання критично важливе для перспектив клубу. І перший же матч на чолі нового клубу стане ідеальною перевіркою. Олександрія на старті сезону феноменально хороша в атаці, багато що дозволяє біля своїх воріт – ось на її прикладі і подивимося, що у захисті “пивоварів” змінилося зі зміною тренера.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Олександрія проведе 350-й матч в УПЛ і може забити 400-й гол (ще 3 м’ячі).

Олександрія може в гостях 60-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Програшна клубна антирекордна серія Оболоні триває в Чемпіонаті 4 гри.

Безвиграшна домашня клубна рекордна серія Оболоні триває в УПЛ 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.

Пропускна клубна антирекордна серія Оболоні триває в Чемпіонаті 7 матчів — 20 голів.

Переможна серія Олександрії триває в Чемпіонатах 5 ігор.

Безпрограшна серія Олександрії триває в УПЛ 9 ігор: 6 перемог та 3 нічиї.

У 2-му для себе клубі УПЛ в статусі головного тренера дебютує Сергій Шищенко (Оболонь), який раніше очолював Полісся.

Сергій Шищенко біля керма різних клубів може здобути 10-ту перемогу у всіх турнірах.

35-й гол в УПЛ може забити Олександр Філіппов, 10-й — Євгеній Смирний, Денис Костишин (усі — Олександрія).

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