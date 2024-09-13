Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та Олександрія.

Київська Оболонь та Олександрія відкриватимуть шостий тур української Прем'єр-ліги матчем на Оболонь-Арені.

Сергій Шищенко в своєму першому стартовому складі на новій посаді використав із перших хвилин Грисьо та Стасюка на фланги оборони, тоді як Слободян гратиме в центрі півзахисту, а Тарануха повернеться на вістря атаки.

Руслан Ротань, після перемоги над ковалівським Колосом (2:1), залучив із перших хвилин Кампуша до центру оборони.

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк — Вітенчук — Мединський, Слободян, Черненко, Суханов — Тарануха.

Запасні: Рибка, Марченко, Кичак, Бичек, Блізніченко, Груша, Курко, Т. Лях, Мороз, Осман, Теслюк.



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Шостак — Беззера, Філіппов, Шулянський.