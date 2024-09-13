Україна

Грузинський функціонер працював у столичному клубі з 2007 року.

Київське Динамо оголосило про припинення співпраці з 76-річним Резо Чохонелідзе, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Чохонелідзе обіймав посаду генерального директора "біло-синіх" протягом 17 років, із вересня 2007-го.

"Без нього було неможливо уявити функціонування нашого клубу. Чохонелідзе відповідав за сприятливий мікроклімат всередині команди, перебуваючи з нею як на офіційних матчах, так і на тренувальних зборах та звичайних тренуваннях.

Окрім першої команди, функціонер багато працював із молодіжними командами "біло-синіх", передаючи власний досвід, набутий за роки роботи в Європі, а також допомагаючи в розвитку молодих динамівських талантів. Маючи беззаперечний авторитет у європейському футболі, він представляв наш клуб на міжнародній арені, будучи присутнім на офіційних заходах, що проводилися під егідою УЄФА.

Дякуємо за довгі роки плідної співпраці на благо Динамо та бажаємо Резо успіхів у подальшій діяльності", — йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, завтра, 14 вересня, Динамо гостюватиме в Зорі в 6 турі УПЛ. Матч розпочнеться о 15:30.