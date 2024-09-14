Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 14 вересня 2024 року.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець вирвав перемогу над петровським Інгульцем у компенсований час.

Захисник петровців Максим Мельничук заробив дві жовті у компенсований до другого тайму час, після чого "моряки" змогли забити єдиний та переможний гол — героєм епізоду став Олександр Пшеничнюк, який вразив ворота Інгульця ударом через себе.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Інгулець у рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Чорноморець — Інгулець 1:0

Голи: Пшеничнюк, 90+4



Чорноморець: Рудько — Бутко, Лацабідзе (Габелок, 46), Скиба, Кисіль — Васильєв (Нето, 46), Білошевський, Сігеєв (Пшеничнюк, 78) — Кайо, Попов (Хобленко, 62), Петряк (Янаков, 62).



Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Шершень, Малиш, Мельничук — Білоцерковець, П’ятов, Волохатий (Резепов, 77), Богунов (Кисленко, 46, Сітало, 89) — Сад (Лісняк, 67), Козак (Мисик, 89).



Попередження: Мельничук.



На 90+3-й хвилині був вилучений Максим Мельничук (Інгулець) (друге попередження).