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Керманич Чорноморця висловився про здобуту перемогу над Інгульцем у компенсований час.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець вирвав перемогу над петровським Інгульцем у компенсований час завдяки голу 18-річного Олександра Пшеничнюка ударом через себе.

Головний тренер "моряків" Олександр Бабич поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Дуже приємно перемагати, тим паче на останніх хвилинах. І втричі, мабуть, приємніше, коли забиває свій хлопець молодий, якому ми довіряємо. Вийшов сьогодні і зіграв дуже нестандартно. Забили гол – значить, так заслуговуємо. Хоча дуже важка гра була, більш нічийна. Моменти були і в Інгульця, і в нас.

Але я вважаю, що сьогодні ми більше були налаштовані на атаку, насамперед у другому таймі, коли почали більше грати вперед, коли ми освіжили практично всю лінію атаки, випустивши чотирьох свіжих гравців. В принципі, це спрацювало.

Зараз, скажемо так, будили не будили – ми, так само, мабуть, як і Інгулець, пів ночі просиділи під тривогами, і було видно, що трошки хлопці не виспалися. Але це нам ніяк не може говорити, що тяжко. Це тільки заслуга Інгульця, що вони не давали нам грати в більш атакувальний футбол. Ми дуже багато в перші 20 хвилин припускалися простих помилок, після яких нас Інгулець ловив на контратаках.

Я вважаю, що це насамперед така нервозність позначилася. Після перерви ми зробили заміну, вийшов Габелок. В принципі, ті хлопці, які вийшли на заміну, посилили гру. І потім ще група вийшла, які додали якраз в агресії попереду, в агресії в атаці", — заявив Бабич для УПЛ ТБ.

Дивитися відео гола та огляд матчу Чорноморець — Інгулець ви можете на Football.ua.