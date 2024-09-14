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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та львівські Карпати.

Донецький Шахтар та львівські Карпати зіграють поміж собою в шостому турі української Прем'єр-ліги на полі Арени Львів.

Маріно Пушич, після недограного матчу проти криворізького Кривбасу, використав із перших хвилин Франьїча в центрі захисту, тоді як Бондаренко та Криськів гратимуть у трикутнику в центрі поля, а Зубков та Кевін розташуються на флангах атаки.

Владислав Лупашко, на тлі нічиєї проти полтавської Ворскли (1:1), залучив до стартового складу Саківа ліворуч у захисті, тоді як Бруніньйо з'явиться в центрі поля, а Костенко та Устименко гратимуть в атаці.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Франьїч, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.

Запасні: Фесюн, Траоре, Степаненко, Егіналду, Швед, Азарові, Грам, Конопля, Марлон, Педріньйо да Сілва, Невертон, Фарина.



Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Адамюк, Саків — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Підлепенець, Устименко, Костенко.

Запасні: Кінарейкін, Тлумак, Ігор, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Полегенько, Шах, Стеніо, Педросо.



Гра Шахтар — Карпати почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.