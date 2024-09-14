Україна

Зустріч старих знайомих на Арені Львів завершилась фестивалем голів.

На завершення суботньої частини шостого туру української Прем’єр-ліги вболівальникам пропонувалось пригадати атмосферу ще одного запеклого протистояння за участі львівських Карпат. "Зелено-білі" цього разу знову грали в межах рідного міста, проте вже в якості гостей на Арені Львів та проти донецького Шахтаря.

"Гірники" в цій грі саме мали показати, із чим ми їх відправлятимемо на протистояння проти італійської Болоньї в Лізі чемпіонів УЄФА посеред наступного тижня, тоді як до цього команда Маріно Пушича результатами відверто не вражала. Чинні чемпіони могли здобути перемогу перед початком вересневого міжнародного вікна, проте країна-терорист зірвала їхній матч проти Кривбасу, який тепер ще бозна-коли дограватимуть.

Від матчу у Львові очікували запеклого протистояння, але коли в наших широтах торкаються таких визначень, то це, зазвичай, до відсутності голів. Але вже в першому тайму це перестало стосуватись цього протистояння, бо команди забили аж якось непристойно багато — одразу п’ять голів! Усе починалось із хиби Різника, який відбив удар із штрафного від Мірошніченка точно на ногу Адамюку, але потім сам і потягнув добивання.

А далі вже Шахтар почав прокидатись у нападі по-справжньому й біля воріт Крапат запалали перші осередки пожеж. Судаков у цьому плані неначе той легендарний полтавський розпалювач своїми фінтами розкидав оборону "левів", але як не в штангу проб’є, так узагалі на трибуни поцілить із моменту, який сам собі й створить. Бондаренку в цьому плані таланило значно більше, бо два його удари зустрічали ноги суперників, після чого м’яч обов’язково опинявся в сітці.

Однак рахунок відкрив усе ж таки могутній удар Зубкова з гострого кута на правому фланзі штрафного в ближній над вухами Кемкіна, от тільки після цього "гірники" знову одразу пропустили, коли Бондар не перехопив навіс кутового з лівого краю від Мірошніченка, і на дальній у порожні відзначився голом Підлепенець. Аби команда Пушича знову не влаштувала собі "Олександрію", їй і довелось рятувати становища цими пострілами Бондаренка та ще одним фірмовим голом Сікана з другого поверху перед перервою.

У другому таймі Лупашко намагався виправити становище парою замін після перерви, але Шахтар настільки наполегливо взявся атакувати одразу, що скоріше поставало питання — чи не пропустять львів’яни ще більше голів. Власне, вони таки пропустили, але лише один м’яч, та й той потім фактично відіграли, але на загальне становище це не вплинуло.

Бондаренко проводив казковий матч, тож Судаков його не відпустив із поля без хет-трику передачею на правий фланг штрафного, і ще одну гольову дію Георгію міг принести Кевін, якби не Кемкін, який чіплявся за хоч якісь сейви в цій уже безнадійній на той момент грі. Власне другий м’яч "левів" відбувся через помилку Франьїча в боротьбі проти Шаха, після чого Чачуа замкнув на ближній простріл із правого флангу. А далі команди тільки й думали про те, як би швидше залишити поле під шаленою львівською зливою.

У наступному турі донецький Шахтар зіграє домашній матч проти київської Оболоні, тоді як посеред тижня навідається до італійської Болоньї в Лізі чемпіонів, а львівські Карпати гостюватимуть в одеського Чорноморця.— Карпати 5:2Зубков, 21, Бондаренко, 29, 39, 65, Сікан, 42 — Підлепенець, 25, Чачуа, 84Різник — Вінісіус, Бондар, Франьїч, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів (Степаненко, 56), Судаков (Марлон, 80) — Зубков (Педріньйо да Сілва, 57), Сікан (Траоре, 67), Кевін (Егіналду, 66).Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Адамюк, Саків — Чачуа (Клименко, 88), Альварес, Бруніньйо (Шах, 46) — Підлепенець (Стеніо, 46), Устименко (Ігор, 57), Костенко (Тлумак, 75).Попередження: Криськів, Педріньйо Азеведо, Кевін