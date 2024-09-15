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Керманич Інгульця прокоментував поразку від Чорноморця.

Петровський Інгулець напередодні в рамках шостого туру української Прем’єр-ліги мінімально поступився одеському Чорноморцю на виїзді.

Чорноморець — Інгулець 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "козаків" Василь Кобін прокоментував виступ власної команди.

"Результат мав бути нічийним. Були моменти і в Чорноморця, і в нас. Гравців підводила реалізація. У епізоді наприкінці матчу з голом нам забракло гравця, який перед тим був вилучений, оскільки гол був забитий після стандарту саме з його зони.

Перед матчем я провів зібрання команди і доніс їй інформацію про те, що доведеться грати виїзні матчі. Хтось відреагував нормально, із кимось довелося проводити індивідуальні бесіди. Ситуація складна, дехто з гравців вже почав шукати собі іншу команду.

Самі розумієте, коли гравець спілкується з іншою командою, то повернути його в сім'ю важко, тому що гравець шукає собі інше місце працевлаштування.

Але я сьогодні не бачив байдужих, усі віддавались, лінія оборони працювала на оборону, група атаки — на атаку. Були хороші перехідні фази, я не бачив, щоб хтось відбував номер.

Є певні проблемні позиції через травми гравців, але будемо виходити з того, що маємо.

Усі ігри на виїзді? Так, це складно. Сім годин дорога до Одеси, десять годин дорога до Києва. Це забирає сили на відновлення, втрачаємо мінімум один день на підготовку. Якби були інші варіанти, ми б цього не робили, але треба з цим змиритися і налаштувати хлопців, що такі умови.

Важко в першу чергу психологічно. У нас 25 гравців, дехто нормально до цього ставиться, а з деким треба працювати.

Чи не розслабить команду те, що в другому колі всі матчі будуть вдома? Ще невідомо, де будуть матчі. За рахунок настрою і тактики ми спробуємо з цим впоратись і продовжуємо працювати", — заявив український фахівець.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме рівненський Верес.