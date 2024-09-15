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Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Зорею.

Напередодні київське Динамо обіграло луганську Зорю в гостьовому поєдинку шостого туру української Прем’єр-ліги.

Зоря — Динамо Київ 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Микола Михайленко прокоментував виступ своєї команди.

"Була важка гра та складні погодні умови. Але, вважаю, що ми здобули впевнену перемогу. У нас були ще моменти, могли забивати більше. Дякую Зорі за гру. Я дуже радий, що ми змогли сьогодні перемогти.

Я не сказав, що Зоря — це та команда, яка грає до першого голу. Вони навіть коли пропускають, не збавляють обертів та стараються відновити перевагу. Тому нам було дуже важливо забити ще один м’яч, щоб впевненіше себе почувати.

У перерві нам вказали на невеличкі нюанси, але загалом ми не відходили від своєї гри. У нас багато чого виходило, просто ми не змогли реалізувати моменти, які створювали. У другому таймі з цим було вже краще, тому вдалось перемогти.

Тренерський штаб так спланував, щоб я грав у центрі поля, а Володимир Бражко — у центрі захисту, і я не можу це ніяк прокоментувати. Звісно, я був радий, що вийшов сьогодні в основному складі, що мені дали шанс — я старався з усіх сил зробити усе можливе для перемоги.

Сьогодні уся гра була сповненою боротьби. Це тому що в обох команд було велике бажання. І для нас було дуже важливо перемогти саме в бажанні. Індивідуально у нас дуже сильні гравці, і, якщо додати бажання, ми не могли досягти нічого іншого, окрім перемоги.

Не вважаю проблемою повернення після міжнародної павзи, просто є важкі для хлопців логістичні нюанси, адже доводиться багато їздити. Саме у цьому бачу проблему. А ось з налаштуванням чи мотивацією жодних проблем немає.

Не скажу, що ми відчували психологічний тиск і за рахунку 0:0. Ми знаємо, чого хочемо. Грали у свою гру, створювали моменти і точно були впевнені у тому, що зможемо забити. Добре, що вдалось відзначитися двічі, але могли забити і більше.

Кожна гра — це маленька сходинка. Нам потрібні лише перемоги. Думаю, теж буде серйозна гра, адже Ворскла — хороша, бойова команда. Будемо ретельно налаштовуватися, постараємося відновитися, як слід та показати свою найкращу гру. Звісно, після перемоги будемо готуватись із радісним настроєм.

Звісно, завжди приємно грати вдома або недалеко від дому. У певному плані це легше, але ми не забуваємо, що у другому колі все одно доведеться їздити на гостьові матчі, тому, думаю, особливої різниці немає", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе вдома проти полтавської Ворскли.