Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 14 вересня 2024 року.

У рамках шостого туру УПЛ київське Динамо здобуло непросту перемогу над луганською Зорею.

Команді Олександра Шовковського тривалий час не вдавалося впоратися з організованою обороною "мужиків", допоки на 67-ій хвилині Віталій Буяльський все ж не реалізував свій момент.

Крапку ж в цьому протистоянні поставив Максим Брагару, для якого гол у ворота Зорі став дебютним у футболці "біло-синіх".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Динамо у рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Зоря — Динамо Київ 0:2

Голи: Буяльський, 67, Брагару, 78



Зоря: Турбаєвський — Тронтель (Вакула, 70), Башич, Джордан, Вантух — Кирюханцев (Жуніньйо, 61), Хахльов (Кораблін, 76), Дришлюк, Мічин — Будківський (Ндур, 77), Антюх.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Біловар, Бражко, Вівчаренко (Дубінчак, 73) — Михайленко (Себальйос, 90+2), Буяльський, Піхальонок (Шапаренко, 66) — Ярмоленко (Волошин, 66), Ванат, Кабаєв (Брагару, 73).



Попередження: Мічин