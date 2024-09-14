Україна
14 вересня 2024, 17:24
Динамо Київ дотиснуло Зорю
Команда Младена Бартуловича вийшла на гру захищатись, але наробила помилок позаду.
Зоря — Динамо Київ, фото УПЛ
14 вересня 2024, 17:24
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Динамо Київ 0:2
Голи: Буяльський, 67, Брагару, 78
Зоря: Турбаєвський — Тронтель (Вакула, 70), Башич, Джордан, Вантух — Кирюханцев (Жуніньйо, 61), Хахльов (Кораблін, 76), Дришлюк, Мічин — Будківський (Ндур, 77), Антюх.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Біловар, Бражко, Вівчаренко (Дубінчак, 73) — Михайленко (Себальйос, 90+2), Буяльський, Піхальонок (Шапаренко, 66) — Ярмоленко (Волошин, 66), Ванат, Кабаєв (Брагару, 73).
Попередження: Мічин