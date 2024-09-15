Україна

Керманич Динамо Київ прокоментував перемогу над Зорею.

У гостьовому поєдинку шостого туру української Прем’єр-ліги напередодні київське Динамо обіграло луганську Зорю.

Зоря — Динамо Київ 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Шовковський прокоментував виступ своєї команди.

"Вітаю всіх із перемогою команди. Дякую за підтримку, яка була у нас сьогодні. Хоча матч для нас не був домашнім, але ми грали на своєму рідному стадіоні. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони дають нам таку можливість грати в футбол та дарувати вболівальникам позитивні емоції, яких сьогодні не вистачає.

Завжди складно грати матчі після збірних команд, тому що дуже багато гравців були відсутні в цей період, і у нас на тренуваннях було 12 польових гравців. Певні складнощі були у нас із захисниками, тому ми були вимушені вдатися до ротації та змістити Бражка на позицію захисника, тому що Денис Попов продовжує лікуватись. Тарас Михавко теж, через що він не їздив до лав збірної, але він уже від завтрашнього дня повертається до повноцінного тренувального процесу, не за індивідуальною програмою.

Ми планували, що зі старту гратиме Себальйос, але у нього було шлункове отруєння, через яке він пропустив три дні. Тому ми вимушені були залишити його в запасі, але в кінці гри дали можливість вийти на футбольне поле, аби він відчув цю атмосферу і відчув, що він є важливою частиною нашої команди.

У зв’язку з тим, що у нас була можливість, ми долучили Максима Дячука до заявки на гру, але його кондиції, безумовно, ще не на хорошому рівні. Він почав із нами тренуватись, але йому потрібен час для того щоб відновити свої фізичні, функціональні та ігрові кондиції. Він із нами вже працює, але я вважаю, що йому знадобиться ще принаймні два тижні для того аби набрати форму.

У нас всі гравці чудово розуміють, що вони мають бути готовими до того, що вони можуть вийти у стартовому складі або підсилити гру за ходом зустрічі. Ви бачили, що як тільки ми підсилили гру замінами, додали в швидкості, одразу забили перший, а потім і другий м’яч.

Михайленко чудово себе проявляє в тренувальному процесі, я задоволений його ставленням, як, в принципі, задоволений усіма гравцями. На сьогоднішній день у нас всі гравці, за виключенням травмованих, готові у будь-який момент вийти у стартовому складі", — заявив український фахівець.

Наступний матч київське Динамо проведе вдома проти полтавської Ворскли.