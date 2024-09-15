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Півзахисник Руху прокоментував підготовку до Ворскли.

У шостому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух проведе гостьовий матч проти полтавської Ворскли.

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Напередодні гри півзахисник "жовто-чорних" Олег Федор розповів про стан власної команди.

"Під час вересневої перерви відбувся мій дебютний виклик у молодіжну збірну. Мені дуже приємно, що я отримав можливість на першому ж зборі проявити себе в грі проти збірної Сербії U-21. Я вдячний за цю можливість тренерському штабу. Лише шкода, що не вдалось відзначитись результативною дією.

Збірна — синонім слова конкуренція. Туди викликають лише тих, хто найкраще виступає на даний момент. Тому конкуренція там завжди на найвищому рівні і хочеться проявити себе якнайкраще.

Також наші попередні результати накладають більшу відповідальність на гравців. Суперники краще готуються до матчу з нашою збірною й це тримає команду в тонусі.

Після цих двох перемог над молодіжками Сербії та Північної Ірландії та виходу на Євро-2025, у всієї команди були неймовірні емоції. Ми були раді розділити їх в роздягальні з тренерським штабом, хлопцями та персоналом збірної. Це дало позитивний поштовх кожному з нас і ми з чудовим настроєм повернулись додому.

Я та інші збірники постараємось якнайшвидше відновитись після довгої дороги, набрати оптимальні кондиції та бути готовими до гри з Ворсклою. У полтавців дуже хороші та досвідчені виконавці, і ніколи з ними не буває легко.

Важливо добре вивчити нашого суперника. Ворскла виділяється своїми бійцівськими якостями, має своєрідний характер і на це нам теж слід звернути увагу", — заявив український виконавець.

Матч Ворскла — Рух відбудеться 15 вересня, о 13:00.