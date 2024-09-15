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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та львівський Рух.

Полтавська Ворскла та львівський Рух зіграють у шостому турі української Прем'єр-ліги.

Сергій Долганський, після нічиєї проти львівських Карпат (1:1), використав із перших хвилин Пердуту ліворуч у захисті, тоді як Ієде гратиме на вістрі атаки.

Віталій Пономарьов, на тлі розгрому петровського Інгульця (5:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Пердута — Павлюк, Скляр, Челядін — Кане, Ієде, Мякушко.

Запасні: Єрмолов, Ковталюк, Хрипчук, Прус, Островський, Черниш, Нестеренко, Шкрієль, Ндукве, Кулаковський, Ізотов.



Рух: Ледвій — Сич, Дідик, Холод, Роман — Притула, Підгурський, Федор — Квасниця, Краснопір, Карабін.

Запасні: Герета, Лях, Товарницький, Семотюк, Руніч, Клайвер, Денисов.



Гра Ворскла — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.