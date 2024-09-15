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Гравець Шахтаря дав свій коментар після перемоги над Карпатами.

Правий вінгер Шахтаря Олександр Зубков висловився щодо розгромної звитяги "гірників" у 6 турі УПЛ, передає офіційний сайт клубу.

Шахтар — Карпати 5:2 Відео голів та огляд матчу 14.09.2024

Автор першого гола у вчорашньому поєдинку вважає, що донеччани могли відзначитися й більшою кількістю результативних ударів.

"Насамперед дуже приємно, що ми забили багато, хоча могли й більше. Однак засмучує, що пропустили двічі, особливо перший гол, який був зі стандарту, і це викликає певні негативні думки. Ми обов'язково розберемо ці моменти й старатимемося уникати пропусків зі стандартів у майбутньому, адже Містер постійно наголошує на важливості цього аспекту. Дуже прикро, що так сталося", — додав 28-річний гравець.

Зубков прокоментував, як йому вдалося відкрити рахунок у матчі.

"Якщо чесно, не дуже пам'ятаю, як м'яч дійшов до мене, але Містер казав, що необхідно завжди змінювати напрямок атаки зі сторони в сторону. М'яч опинився в мене, я пішов у дриблінг, прибрав під праву ногу й пробив", — пояснив він.

Нападник уперше після травми з'явився в стартовому складі Шахтаря. На поле він вийшов в якості капітана команди.

"Дякувати Богові, травма більше не турбує. Не думаю, що зараз перебуваю у стовідсотковій формі, але намагатимуся якнайшвидше її набрати. Отримав дуже сильний імпульс від того, що виводив команду з капітанською пов'язкою, тому відчував, що повинен робити щось екстра на полі. Коли мені напередодні гри повідомили, що виводитиму Шахтар із капітанською пов'язкою, я почав більше нервуватися. Але після того, як пролунав стартовий свисток, усе стало нормально. Чи давав якісь поради Степаненко? Ні! Я розумію, яка це відповідальність, і мені дуже приємно, що довірили капітанську пов'язку. Сподіваюся, виправдав очікування", — сказав Олександр.

Гравець донецького клубу також поділився своїми очікуваннями від старту в Лізі чемпіонів та особистими цілями на сезон.

"Як завжди, наше завдання – намагатися перемагати в кожному матчі, тому будемо аналізувати гру та готуватимемося до зустрічі з Болоньєю. Особистих завдань, якщо чесно, я ніколи не ставлю собі. Головне, щоб команда вигравала і все було гаразд", — заявив Зубков.

Зазначимо, що на рахунку вінгера зараз 2 голи та 1 асист у 2 матчах УПЛ-2024/25.

Матч Болонья — Шахтар у 1 турі ЛЧ відбудеться в середу, 18 вересня (початок — о 19:45 за Києвом).