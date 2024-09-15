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Півзахисник Шахтаря прокоментував перемогу над Карпатами.

Напередодні в домашньому поєдинку шостого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар обіграв львівські Карпати.

Шахтар — Карпати 5:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри автор хет-трику півзахисник "гірників" Артем Бондаренко прокоментував виступ своєї команди.

"Зіграв непогано, але можна краще. Наша команда могла ще два-три голи забити, якби наприкінці трохи несерйозно не почали ставитись до справи.

Коли ведеш 4:1 або 5:1, то починаєш балуватись іноді, таке трапляється.

Тепер — Ліга чемпіонів, не можна порівнювати цей матч із майбутньою грою проти Болоньї. Нарешті Ліга чемпіонів повертається, ми на неї дуже чекали", — заявив український виконавець.

Наступний матч донецький Шахтар проведе в гостях у італійської Болоньї.