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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 14 вересня 2024 року.

У шостому турі УПЛ-2024/25 донецький Шахтар у Львові розгромив місцеві Карпати.

Спочатку команди обмінялися голами Зубкова та Підлепенця, після чого "гірники" ще тричі скерували м'яч у ворота Кемкіна. Дубль на рахунку Бондаренка, тоді як ще один результативний удар на свій рахунок записав Сікан. У другому таймі номінальні господарі поля забили ще раз — хет-трик оформив Бондаренко. Підсумковий рахунок на табло встановив Чачуа.

Далі на Шахтар чекає домашня зустріч з Оболонню, тоді як Карпати гостюватимуть у Чорноморця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Карпати в рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Шахтар — Карпати 5:2

Голи: Зубков, 21, Бондаренко, 29, 39, 65, Сікан, 42 — Підлепенець, 25, Чачуа, 84



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Франьїч, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів (Степаненко, 56), Судаков (Марлон, 80) — Зубков (Педріньйо да Сілва, 57), Сікан (Траоре, 67), Кевін (Егіналду, 66).



Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Адамюк, Саків — Чачуа (Клименко, 88), Альварес, Бруніньйо (Шах, 46) — Підлепенець (Стеніо, 46), Устименко (Ігор, 57), Костенко (Тлумак, 75).



Попередження: Криськів, Педріньйо Азеведо, Кевін