Україна
15 вересня 2024, 15:26
Ворскла в меншості на рідному огороді стримала Рух
Із газоном у Полтаві терміново треба щось робити.
Ворскла — Рух, фото УПЛ
15 вересня 2024, 15:26
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ворскла — Рух 0:0
Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Пердута — Павлюк (Хрипчук, 43), Скляр, Челядін (Кулаковський, 75) — Кане, Ієде, Мякушко (Нестеренко, 75).
Рух: Ледвій — Сич, Дідик, Холод, Роман (Лях, 87) — Притула, Підгурський (Руніч, 64), Федор — Квасниця (Клайвер, 56), Краснопір, Карабін.
Попередження: Скляр, Челядін, Кане, Ісенко — Квасниця, Сич, Дідик
На 38-й хвилині був вилучений Олександр Скляр (Ворскла) (друге попередження).