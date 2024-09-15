Україна

Тренер Руху розчарований газоном на стадіоні в Полтаві.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував нічию з Ворсклою" в матчі 6-го туру УПЛ.

"На жаль, ми не змогли підвести команду в оптимальній формі до цього матчу. Рух не міг сьогодні грати в той інтенсивний футбол, який ми пропагуємо. Команда більше ніж тайм грала в меншості, але нам не вистачило майстерності, щоб реалізувати цю перевагу. Хлопцям треба звикати грати в таких умовах, адже під час поєдинку можуть бути різні ситуації.

Якщо аналізувати матч з Ворсклою по гарячих слідах, то жоден наш футболіст не зіграв на повну силу. Зокрема креативні гравці не продемонстрували те, що вони можуть показувати на футбольному полі. На це впливає фізичний стан, функціональна готовність футболістів і від цього залежить командна взаємодія та якість роботи з м’ячем. Це була не найкраща наша гра.

Свою роль у цьому матчі зіграла якість поля, особливо, коли Рух став грати у більшості. На мою думку, на такому газоні не можна грати матчі Прем’єр-ліги. Це елітний дивізіон і поля мають відповідати певним вимогам та бути якісними. Футболісти не мають отримувати травми через погане поле! І гравець Ворскли отримав травму в першому таймі та був замінений саме через жахливу якість газону. Наш гравець також отримав ушкодження через ці ж причини", — сказав Пономарьов.